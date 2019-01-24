Посол Венесуэлы: США желают завладеть нашими ресурсами

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Венесуэльский посол в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса подозревает США в желании завладеть природными ресурсами его родины.

По его словам, Венесуэла располагает большими запасами золота, нефти и других ресурсов, имеющих высокую ценность.

«Неудивительно, что Соединённые Штаты, чтобы поддерживать свой уровень потребления, стремятся всем этим завладеть на своих условиях», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что глава МИД России Сергей Лавров назвал события в Венесуэле «грубейшим вмешательством» во внутренние дела суверенного государства. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Алжира Абделькадером Месахелем.