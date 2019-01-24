Посол Венесуэлы исключил возможность новых выборов

Венесуэльский посол в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что разговор о проведении внеочередных выборов в латиноамериканской стране совершенно неуместны.
По его словам, требования Запада переизбрать президента не имеют смысла.
«За последнее время мы и так переизбрали и депутатов, и губернаторов, и провели президентские выборы. Мы делали это все в соответствии с нашей конституцией», — заявил посол.
Ранее News.ru писал о том, что Карлос Рафаэль Фариа Тортоса подозревает США в желании завладеть природными ресурсами его родины. По его словам, Венесуэла располагает большими запасами золота, нефти и других ресурсов, имеющих высокую ценность.