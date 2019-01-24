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Посол Венесуэлы исключил возможность новых выборов

Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Венесуэльский посол в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что разговор о проведении внеочередных выборов в латиноамериканской стране совершенно неуместны.

По его словам, требования Запада переизбрать президента не имеют смысла.

«За последнее время мы и так переизбрали и депутатов, и губернаторов, и провели президентские выборы. Мы делали это все в соответствии с нашей конституцией», — заявил посол.

Ранее News.ru писал о том, что Карлос Рафаэль Фариа Тортоса подозревает США в желании завладеть природными ресурсами его родины. По его словам, Венесуэла располагает большими запасами золота, нефти и других ресурсов, имеющих высокую ценность.


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