https://static.news.ru/photo/5f320820-9f52-11e9-b315-fa163e074e61_1024.jpg Фото: JesÃS Calonge MuÃOz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Каракас благодарен Москве за поддержку, оказанную на фоне политического кризиса в стране. Об этом заявил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса во время торжественного мероприятия по случаю 208-й годовщины независимости Боливарианской Республики.

Мы выразили особую признательность правительству президента Владимира Путина за его позицию, за то, что оно действовало и принимало меры в трудные для нашего правительства времена, — цитирует дипломата РИА Новости .

Он полагает, что Россию беспокоит не защита властей Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, а то, что руководство одной страны не имеет права «менять судьбу другой просто по своей прихоти».

Мы это высоко ценим, — добавил посол.

Как писал News.ru, ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что военное вмешательство в дела Венесуэлы должно быть исключено.

Президент этой страны Николас Мадуро на праздновании Дня независимости заявил о подготовке к военным учениям в июле этого года.