https://static.news.ru/photo/206f7520-a306-11e9-8a10-fa163e074e61_1024.jpg Ким Дэррок Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол Великобритании в США Ким Даррок покидает свой пост из-за скандала вокруг утечки его телеграмм с критикой американского лидера Дональда Трампа.

Посол отметил, что не может корректно выполнять свою работу из-за сложившейся ситуации. Соответствующая информация содержится в его письме к постоянному заместителю министра иностранных дел сэру Саймону Макдоналду. Британский МИД распространил текст его заявления, передаёт Reuters .

Ким Даррок в секретных телеграммах для руководства МИДа называл главу Белого дома «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным». После этого источник в МИД Великобритании выразил уверенность в том, что инцидент не повлияет на отношения стран. Однако Трамп отказался иметь какие-либо дела с послом Великобритании, писал News.ru.