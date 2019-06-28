Посол США в Молдавии Дерек Хоган заявил, что Вашингтон не намерен укрывать молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который покинул пост лидера правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ) и выехал из страны.
Если американское правительство получит запрос на экстрадицию Плахотнюка, то по нему обязательно будет вынесено решение, передаёт «
Ранее Плахотнюку предъявили обвинения в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков, а также в причастности к преступному сообществу.
Как писал News.ru, руководство Демократической партии Молдавии в полном составе подало в отставку после того, как ДПМ заявила о переходе в оппозицию.