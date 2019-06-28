https://static.news.ru/photo/9907de1c-9a70-11e9-91d8-fa163e074e61_1024.jpg Дерек Хоган Фото: facebook.com/U.S.EmbassyMoldova

Посол США в Молдавии Дерек Хоган заявил, что Вашингтон не намерен укрывать молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который покинул пост лидера правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ) и выехал из страны.

Если американское правительство получит запрос на экстрадицию Плахотнюка, то по нему обязательно будет вынесено решение, передаёт « ТВР-Молдова ».

Ранее Плахотнюку предъявили обвинения в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков, а также в причастности к преступному сообществу.

Как писал News.ru, руководство Демократической партии Молдавии в полном составе подало в отставку после того, как ДПМ заявила о переходе в оппозицию.