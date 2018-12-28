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Посол Украины ответил журналисту из Австрии

Александр Щерба austria.mfa.gov.ua

Александр Щерба

в мире [ версия для печати ]

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что австрийский журналист Кристиан Вершутц может ничего не бояться на территории украинского государства. Ранее Вершутц заявил, что на Украине действуют военизированные националистические группы, которые угрожают журналистам.

На своей странице в Facebook посол опубликовал заявление, в котором ответил на вопросы австрийского агентства APA.

«Я хочу настоятельно подчеркнуть: тот факт, что господин Вершутц обозначен как „агент Кремля“ на независимом веб-сайте на Украине, не означает, что он находится под угрозой как журналист», — написал Александр Щерба.

Александр Щерба рассказал, что пытается решить вопрос с аккредитацией журналиста. Он также посочувствовал представителю СМИ.

Как сообщал News.ru, Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России. Граждане России мужского пола смогут пересекать украинскую границу. Киев отменил запрет для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Решение принято в связи с завершением действия военного положения в некоторых районах страны. Однако несмотря на снятие ограничений, государственная пограничная служба по-прежнему проверяет россиян в усиленном режиме.


#украина #журналист #ПОСОЛ #австрия
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