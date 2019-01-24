Посольству США в Каракасе угрожают отключением света и газа

Власти Каракаса требуют от сотрудников посольства США покинуть Венесуэлу. В противном случае дипломаты останутся без света и газа.
«Они говорят, что не уйдут, потому что не признают Николаса. А вдруг не станет света в этом секторе, не будет газа? С такими-то проблемами, которые есть в этой стране...» — заявил глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Мадуро накануне объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединёнными Штатами, напоминает Nation News.
Как ранее писал News.ru, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов заявил, что Соединённые Штаты уже давно вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы.