Посольству США в Каракасе угрожают отключением света и газа

https://news.ru/storage/news/c03340b536d1282a203c588c1cfa113a/e4d3dba7-e9c5-434f-a780-768ffb86aa3f_850.jpg Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Власти Каракаса требуют от сотрудников посольства США покинуть Венесуэлу. В противном случае дипломаты останутся без света и газа.

«Они говорят, что не уйдут, потому что не признают Николаса. А вдруг не станет света в этом секторе, не будет газа? С такими-то проблемами, которые есть в этой стране...» — заявил глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Мадуро накануне объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединёнными Штатами, напоминает Nation News.

Как ранее писал News.ru, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов заявил, что Соединённые Штаты уже давно вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы.