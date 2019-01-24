Посольство Венесуэлы в США не принимает граждан

Посольство Венесуэлы в США ограничило режим работы. Дипломаты прекратили консульский прием граждан.
«Настоящим информируем, что консульских услуг в главном здании не будет до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
Указанные телефонные номера либо не обслуживаются, либо переключены на переполненную голосовую почту.
Ранее на фоне обострения ситуации в Венесуэле посольство США в Каракасе отменило приём по визовым вопросам и оказывает услуги только для граждан США.
В МИД РФ напомнили лидеру Франции о протестах «жёлтых жилетов», комментируя слова президента Эммануэля Макрона о событиях в Венесуэле, писал News.ru.