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Посольство Венесуэлы в США не принимает граждан

Patricio Murphy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Посольство Венесуэлы в США ограничило режим работы. Дипломаты прекратили консульский прием граждан.

«Настоящим информируем, что консульских услуг в главном здании не будет до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Указанные телефонные номера либо не обслуживаются, либо переключены на переполненную голосовую почту.

Ранее на фоне обострения ситуации в Венесуэле посольство США в Каракасе отменило приём по визовым вопросам и оказывает услуги только для граждан США. 

В МИД РФ напомнили лидеру Франции о протестах «жёлтых жилетов», комментируя слова президента Эммануэля Макрона о событиях в Венесуэле, писал News.ru.


#сша #венесуэла #дипломаты
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