Посольство Венесуэлы в США не принимает граждан

https://news.ru/storage/news/1b4d815547a21ccd1a00cf5edfb18750/68d1f83c-8dd3-4357-94a9-2111a80f43c6_850.jpg Patricio Murphy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство Венесуэлы в США ограничило режим работы. Дипломаты прекратили консульский прием граждан.

«Настоящим информируем, что консульских услуг в главном здании не будет до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Указанные телефонные номера либо не обслуживаются, либо переключены на переполненную голосовую почту.

Ранее на фоне обострения ситуации в Венесуэле посольство США в Каракасе отменило приём по визовым вопросам и оказывает услуги только для граждан США.

В МИД РФ напомнили лидеру Франции о протестах «жёлтых жилетов», комментируя слова президента Эммануэля Макрона о событиях в Венесуэле, писал News.ru.