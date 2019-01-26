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Гуайдо: посольство США остаётся в Каракасе

Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя главой Венесуэлы, заявил, что посольство Соединённых Штатов остаётся в Каракасе.

«Американское посольство продолжает работать в Венесуэле по распоряжению провозглашённой администрации, потому что мы друзья всех стран мира», — сказал он.

Как писал News.ru, 23 января Мадуро разорвал дипломатические отношения с Соединёнными Штатами, объявил американских дипломатов в Венесуэле персонами нон грата и дал им 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны, обвинил Вашингтон в попытке государственного переворота. Решение было принято после того, как Дональд Трамп признал полномочия спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.


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