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Россияне отсутствовали при ограблении церкви в Вене

Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Посольство России в Австрии не обнаружило россиян среди пострадавших в результате нападения на церковь в Вене. 

Представитель правоохранительных органов подтвердил сотруднику посольства, что российских граждан среди пострадавших нет. Об этом сообщил пресс-атташе Булат Хайдаров.

По предварительным данным, все пострадавшие в результате нападения неизвестных являются служителями католической церкви, передает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что неизвестные люди напали на прихожан церкви в 21-м районе Вены. Нападавшие ограбили прихожан и сбежали с места преступления. В городе объявлен план «Перехват». Ближайшие улицы к церкви перекрыты, сотрудники правоохранительных органов ведут розыск двоих преступников. В район Флоридсдорф прибыли антитеррористическое подразделение специального назначения ЕКО Cobra и антитеррористическая группа WEGA.


#терроризм #ПОСОЛЬСТВО #Вена #австрия
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