Россияне отсутствовали при ограблении церкви в Вене

https://news.ru/storage/news/46a98305585d32ee2e00dac76cb7f101/16583822-c251-4430-880e-c6bb696ec28e_850.jpg Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

Посольство России в Австрии не обнаружило россиян среди пострадавших в результате нападения на церковь в Вене.

Представитель правоохранительных органов подтвердил сотруднику посольства, что российских граждан среди пострадавших нет. Об этом сообщил пресс-атташе Булат Хайдаров.

По предварительным данным, все пострадавшие в результате нападения неизвестных являются служителями католической церкви, передает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что неизвестные люди напали на прихожан церкви в 21-м районе Вены. Нападавшие ограбили прихожан и сбежали с места преступления. В городе объявлен план «Перехват». Ближайшие улицы к церкви перекрыты, сотрудники правоохранительных органов ведут розыск двоих преступников. В район Флоридсдорф прибыли антитеррористическое подразделение специального назначения ЕКО Cobra и антитеррористическая группа WEGA.