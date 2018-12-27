Россияне отсутствовали при ограблении церкви в Вене

Посольство России в Австрии не обнаружило россиян среди пострадавших в результате нападения на церковь в Вене.
Представитель правоохранительных органов подтвердил сотруднику посольства, что российских граждан среди пострадавших нет. Об этом сообщил пресс-атташе Булат Хайдаров.
По предварительным данным, все пострадавшие в результате нападения неизвестных являются служителями католической церкви, передает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что неизвестные люди напали на прихожан церкви в 21-м районе Вены. Нападавшие ограбили прихожан и сбежали с места преступления. В городе объявлен план «Перехват». Ближайшие улицы к церкви перекрыты, сотрудники правоохранительных органов ведут розыск двоих преступников. В район Флоридсдорф прибыли антитеррористическое подразделение специального назначения ЕКО Cobra и антитеррористическая группа WEGA.