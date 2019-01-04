Посольство: россияне не пострадали при взрыве в Чили

Российские граждане не пострадали при взрыве на автобусной остановке в чилийской столице, заявил секретарь посольства РФ в Сантьяго Денис Винокуров.
По его словам, по предварительным данным, пострадали пять человек — двое граждан Венесуэлы и три гражданина Чили. Все раненые были доставлены в больницу, четверых уже выписали, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что взрывное устройство было расположено в сумке. Район вокруг остановки оцеплен полицией, закрыт ближайший выход метро. По данным местной радиостанции, ответственность за случившееся взяла на себя местная террористическая группировка, объявившая своей целью борьбу с прогрессом.