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Посольство: россияне не пострадали при взрыве в Чили

Pablo Rojas Madariaga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Российские граждане не пострадали при взрыве на автобусной остановке в чилийской столице, заявил секретарь посольства РФ в Сантьяго Денис Винокуров.

По его словам, по предварительным данным, пострадали пять человек — двое граждан Венесуэлы и три гражданина Чили. Все раненые были доставлены в больницу, четверых уже выписали, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что взрывное устройство было расположено в сумке. Район вокруг остановки оцеплен полицией, закрыт ближайший выход метро. По данным местной радиостанции, ответственность за случившееся взяла на себя местная террористическая группировка, объявившая своей целью борьбу с прогрессом.


#Чили #взрывы
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