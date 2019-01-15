Посольство призвало россиян в Найроби к бдительности

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Посольство России в Кении в связи с терактом в гостиничном комплексе Dusit Hotel в столице страны призвало россиян быть аккуратными. Дипломаты рекомендуют проявлять повышенную бдительность, не покидать дома и гостиницы.

По словам заведующего консульским отделом дипмиссии Олега Кипоренко, приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности сотрудников посольства и членов их семей. В настоящее время устанавливается, находились ли на месте происшествия граждане РФ, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что взрыв произошёл в крупном гостиничном и офисном комплексе в столице Кении Найроби. По некоторым данным, в здании была слышна стрельба.