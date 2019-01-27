Россиян среди пострадавших при взрыве в Гааге нет

https://news.ru/storage/news/3558b922894f5454be147fe115525ad9/ffd9a32e-d44d-4bf5-af6c-37752cdb0604_850.jpg Laakkwartier/Twitter

Посольство России в Нидерландах сообщило, что россиян нет среди пострадавших при взрыве в Гааге.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. На месте работают экстренные службы города, улица перекрыта.

27 января в Гааге прогремел взрыв. По предварительным сведениям, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Есть пострадавшие, на месте происшествия работают спасатели. По информации полиции, граждан России среди пострадавших нет. Посольство следит за развитием ситуации. — Russian Embassy in NL (@rusembassynl) 27 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что часть жилого дома обрушилась в результате взрыва в Гааге, на западе Нидерландов. Очевидцы сообщают о десяти пострадавших.

Взрыв произошёл 21 января в Приморском районе города. В результате инцидента пострадал один человек. Соединённые Штаты не исключили, что в Одессе могут произойти новые взрывы после инцидента у ресторана. Представители ведомства убеждены, что «нападения повторятся и могут быть затронуты прохожие». Гражданам США рекомендуется соблюдать особую осторожность, избегать ресторанов и мест массового скопления людей, говорится на официальном интернет-портале американского ведомства, писал News.ru.