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Россиян среди пострадавших при взрыве в Гааге нет

Laakkwartier/Twitter

в мире [ версия для печати ]

Посольство России в Нидерландах сообщило, что россиян нет среди пострадавших при взрыве в Гааге.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. На месте работают экстренные службы города, улица перекрыта.

Ранее News.ru писал, что часть жилого дома обрушилась в результате взрыва в Гааге, на западе Нидерландов. Очевидцы сообщают о десяти пострадавших.

Взрыв произошёл 21 января в Приморском районе города. В результате инцидента пострадал один человек. Соединённые Штаты не исключили, что в Одессе могут произойти новые взрывы после инцидента у ресторана. Представители ведомства убеждены, что «нападения повторятся и могут быть затронуты прохожие». Гражданам США рекомендуется соблюдать особую осторожность, избегать ресторанов и мест массового скопления людей, говорится на официальном интернет-портале американского ведомства, писал News.ru.


#ВЗРЫВ #ПОСОЛЬСТВО #ЧП #Нидерланды #Гаага
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