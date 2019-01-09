Посольство РФ окажет помощь задержанному в США Макаренко

В посольстве России в США отреагировали на задержание россиянина Дмитрия Макаренко. В дипмиссии заявили, что ему будет оказана вся необходимая консульская помощь.
В настоящее время Макаренко содержится в тюрьме города Гонолулу на Гавайях. Вскоре его должны этапировать в Майами, где состоится судебное заседание по делу, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства России в США во «ВКонтакте».
Как писал News.ru, 5 января Макаренко был задержан на марианском острове Сайпан по запросу ФБР. Россиянина обвиняют в попытке экспорта из США в Россию военной техники и отмывании денег.