Посольство РФ окажет помощь задержанному в США Макаренко

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В посольстве России в США отреагировали на задержание россиянина Дмитрия Макаренко. В дипмиссии заявили, что ему будет оказана вся необходимая консульская помощь.

В настоящее время Макаренко содержится в тюрьме города Гонолулу на Гавайях. Вскоре его должны этапировать в Майами, где состоится судебное заседание по делу, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства России в США во «ВКонтакте».

Как писал News.ru, 5 января Макаренко был задержан на марианском острове Сайпан по запросу ФБР. Россиянина обвиняют в попытке экспорта из США в Россию военной техники и отмывании денег.