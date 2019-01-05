Посольство изучает ситуацию с похищением моряков в Бенине

Дипломаты проверяют гражданство моряков, похищенных у берегов Бенина пиратами. Об этом сообщили в посольстве России в Республике Бенин.
«Как нам сообщили в Главном штабе Военно-морских сил Бенина, в ночь с 1 на 2 января судно, которое находилось недалеко от территориальных вод Бенина, было захвачено. В момент нападения на борту находилось 26 человек», — цитирует сообщение ТАСС.
Как отметили в диппредставительстве, из числа находившихся на борту, было двое граждан Грузии, четверо — Украины и 20 — России.
«В ходе нападения было захвачено шесть человек, их гражданство неизвестно», — отметили в посольстве, добавив, что российские дипломаты взаимодействуют с местными властями «по всем вопросам, связанным с инцидентом».
Как сообщал ранее News.ru, по данным Росморречфлота пираты у побережья Бенина напали на торговое судно MSC Mandy с 23 россиянами и одним украинцем на борту. Похищены шесть членов экипажа, остальных нападавшие не тронули.