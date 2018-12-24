Посольство РФ ответило на поздравление Мэй

https://news.ru/storage/news/105f87068ed4fe0bb72b1d320e0668c8/d382c352-91c2-42b6-9f14-2e24441f0ac9_850.jpg Michailidis/Euc/Ropi/Global Look Press

Тереза Мэй

В посольстве России в Лондоне сообщили о том, что удивлены и не понимают, почему Тереза Мэй в рождественском обращении поблагодарила военных за «защиту воздушного пространства и территориальных вод Великобритании от российского вторжения».

«Подобная формулировка нас искренне удивляет. Может сложиться впечатление, что со стороны России имели место попытки нарушения воздушного пространства или территориальных вод Великобритании. Такого никогда не было», — говорится в сообщении на сайте.

В российском представительстве также отметили, что в Великобритании постоянно проводят учебные «перехваты» российских военных в международном морском или воздушном пространстве.

В ведомстве сообщили, что английское правительство использует Рождество как повод для нагнетания антироссийских настроений.

Ранее News.ru писал, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал рождественское поздравление Мэй нелепым. А в Совфеде считают, что слова Терезы Мэй о «российском вторжении» являются обманом.