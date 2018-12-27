Посольство Бахрейна откроется в Дамаске

https://news.ru/storage/news/a9908d4d0b0cd5d7abdadf8e244e113a/3d554963-bd8a-44a0-b7f5-f131607bfe33_850.jpg Wang Bo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

В столице Сирии Дамаске откроется посольство Бахрейна. Об этом News.ru сообщил источник, близкий к структурам Лиги арабских государств.

По его словам, соответствующее мероприятие запланировано на следующую неделю.

Ранее News.ru писал о том, что 27 декабря Объединенные Арабские Эмираты после шестилетнего перерыва вновь открыли своё представительство в Сирии. Открытие посольства станет вторым официальным шагом по нормализации отношений стран региона с сирийским режимом после начала гражданской войны в 2011 году.

Помимо Эмиратов, интерес к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском проявляет и Саудовская Аравия — по данным источников News.ru, таким образом ведущие страны Персидского залива пытаются сократить растущее влияние Ирана и Турции в Сирии.