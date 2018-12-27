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Посольство Бахрейна откроется в Дамаске

Wang Bo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

в мире [ версия для печати ]

В столице Сирии Дамаске откроется посольство Бахрейна. Об этом News.ru сообщил источник, близкий к структурам Лиги арабских государств.

По его словам, соответствующее мероприятие запланировано на следующую неделю. 

Ранее News.ru писал о том, что 27 декабря Объединенные Арабские Эмираты после шестилетнего перерыва вновь открыли своё представительство в Сирии. Открытие посольства станет вторым официальным шагом по нормализации отношений стран региона с сирийским режимом после начала гражданской войны в 2011 году.

Помимо Эмиратов, интерес к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском проявляет и Саудовская Аравия — по данным источников News.ru, таким образом ведущие страны Персидского залива пытаются сократить растущее влияние Ирана и Турции в Сирии.


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