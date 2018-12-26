Посольство анонсировало визит Путина в Китай

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин посетит Китай в апреле 2019 года. Российский президент станет главным гостем на форуме «Один пояс — один путь», на который съедутся около 40 глав государств.

Программа визита Путина будет иметь специальный характер, заявил посол России в КНР Андрей Денисов. Что касается государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, он состоится в июне в рамках Петербургского экономического форума, сообщает РИА Новости.

Последний официальный визит главы КНР состоялся в июле прошлого года, Путин же посещал Китай в июне 2018-го.

Как писал News.ru, во время недавней пресс-конференции президент России высоко оценил сотрудничество Москвы и Пекина.