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Посольство анонсировало визит Путина в Китай

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин и Си Цзиньпин

в мире [ версия для печати ]

Владимир Путин посетит Китай в апреле 2019 года. Российский президент станет главным гостем на форуме «Один пояс — один путь», на который съедутся около 40 глав государств.

Программа визита Путина будет иметь специальный характер, заявил посол России в КНР Андрей Денисов. Что касается государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, он состоится в июне в рамках Петербургского экономического форума, сообщает РИА Новости.

Последний официальный визит главы КНР состоялся в июле прошлого года, Путин же посещал Китай в июне 2018-го.

Как писал News.ru, во время недавней пресс-конференции президент России высоко оценил сотрудничество Москвы и Пекина. 


#россия #китай #путин #СиЦзиньпин
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