Посольство анонсировало визит Путина в Китай

Владимир Путин посетит Китай в апреле 2019 года. Российский президент станет главным гостем на форуме «Один пояс — один путь», на который съедутся около 40 глав государств.
Программа визита Путина будет иметь специальный характер, заявил посол России в КНР Андрей Денисов. Что касается государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, он состоится в июне в рамках Петербургского экономического форума, сообщает РИА Новости.
Последний официальный визит главы КНР состоялся в июле прошлого года, Путин же посещал Китай в июне 2018-го.
Как писал News.ru, во время недавней пресс-конференции президент России высоко оценил сотрудничество Москвы и Пекина.