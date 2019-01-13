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Посол США пригрозил Германии санкциями из-за газопровода

nord-stream2.com

в мире [ версия для печати ]

Посол США в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2».

Американский дипломат заявил, что Соединённые Штаты  выступают против строительства газопровода, так как он «несёт серьезные геополитические последствия» для европейских союзников и партнёров Вашингтона. Он также отметил, что в Канаде и в Западной Европе тоже негативно относятся к данному проекту. Об этом сообщает Bild.

«От лица моего правительства я прошу, чтобы ваша компания рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемые с этим», — говорится в письме Гренелла. 

Ранее в Министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что им ничего не известно о возможности введения санкций США против участников проекта «Северный поток — 2». В министерстве добавили, что сейчас Еврокомиссия, Россия и Украина ведут переговоры, связанные с транзитом газа.

Как писал News.ru, Соединённые Штаты нашли ахиллесову пяту у проекта «Северный поток — 2». Госдепартамент готовит пакет санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, — швейцарской Allseas и итальянской Saipiem, пишет немецкое издание Handelsblatt.


#сша #северныйпоток-2 #германия #санкции
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