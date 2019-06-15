Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией в США, которую пока только культивирует Белый дом.
Требуется объединение усилий по противостоянию русофобии. В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений, — заявил Антонов на конференции в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что необходимо создавать позитивный образ России в глазах американцев, а также налаживать деловые связи и профессиональные контакты, передаёт
Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения России и США «деградируют, становятся всё хуже и хуже». Он подчеркнул, что за последние годы Вашингтон принял «несколько десятков решений, связанных с санкциями».