Высказывания советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о новом военном контракте РФ с Венесуэлой являются выдумкой и не соответствуют действительности.
Так охарактеризовал слова американского политика посол России в Боливарианской Республике Владимир Заемский, информирует
Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия, — сказал дипломат.
Ранее Болтон сообщил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро якобы заключил с Россией в мае оборонный контракт на сумму в $209 млн, писал News.ru.