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США хотят помешать Ирану экспортировать нефть, поэтому Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе. Таким образом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что у военных есть доказательства, раскрывающие роль Исламской Республики в этом инциденте.

Аналогичная ситуация была со Скрипалями, аналогичные закрытые данные были по Сирии и по Восточной Гуте. Если бы они имели возможность быть представленными в публичном формате, то они бы были, и...