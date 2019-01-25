Посол РФ в Венесуэле: сообщение о ЧВК Вагнера — «утка»

https://news.ru/storage/news/aa4bc9daa28eb5bac48c7d62d431b4dd/19c74978-5634-41c1-9476-874905864ccd_850.jpg Rodolfo Churion/Global Look Press

Посол России в Каракасе Владимир Заемский заявил, что сообщение о «российских частных военных компаниях в Венесуэле» является очередной «уткой».

«Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная "утка"», — передаёт РИА Новости слова посла.

Ранее источники Reuters сообщили, что некоторые бойцы ЧВК прилетели в страну в течение последней недели, а часть — после президентских выборов в мае 2018 года. Российские наёмники якобы отправились в Венесуэлу, чтобы поддержать избранного президента страны Николаса Мадуро.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция, Грузия. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов встретиться с лидером республиканской оппозиции Хуаном Гуайдо. Мадуро также отметил, что «есть всегда канал диалога с оппозицией, при любых обстоятельствах», писал News.ru.