Посол США пожаловался на «антиамериканизм» Spiegel

Посол США в Германии Ричард Гренелл обеспокоен «антиамериканским освещением событий» в немецком журнале Spiegel. Соответствующее письмо он направил в редакцию.
По его словам, напряжённость вызвали «полностью выдуманные репортажи, фиктивные персонажи и неверные детали», которые публиковались в издании последние семь лет и были разоблачены.
«Это неверное освещение событий затрагивало в значительной степени политику США и определённые части американского населения. Совершенно очевидно, что мы стали жертвой организованной предвзятости», — написал он.
Гренелл считает, что расцвет «беспредельного» антиамериканизма начался после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
В ответ на это главный редактор Spiegel Дирк Курбьювайт выразил послу благодарность за озвученное мнение и извинился перед всеми американцами.
«Тем не менее, я хотел бы возразить вам касательно одного пункта. Когда мы критикуем американского президента, это не антиамериканизм, а критика политики Белого дома», — подчеркнул журналист.
Ранее News.ru писал, что немецкое издание Spiegel принесло извинения за скандал с Клаасом Релотиусом. Его обвинили в выдумывании фактов. Материал о ситуации с журналистом носит заголовок «Говорить как есть» — эту фразу приписывают основателю журнала Рудольфу Аугштайну.
Репортёр из Германии фабриковал материалы, выдумывая факты для них. CNN признавал его журналистом года в ФРГ, также у него есть множество престижных премий.