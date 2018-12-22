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Посол США пожаловался на «антиамериканизм» Spiegel

Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Посол США в Германии Ричард Гренелл обеспокоен «антиамериканским освещением событий» в немецком журнале Spiegel. Соответствующее письмо он направил в редакцию.

По его словам, напряжённость вызвали «полностью выдуманные репортажи, фиктивные персонажи и неверные детали», которые публиковались в издании последние семь лет и были разоблачены.

«Это неверное освещение событий затрагивало в значительной степени политику США и определённые части американского населения. Совершенно очевидно, что мы стали жертвой организованной предвзятости», — написал он.

Гренелл считает, что расцвет «беспредельного» антиамериканизма начался после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

В ответ на это главный редактор Spiegel Дирк Курбьювайт выразил послу благодарность за озвученное мнение и извинился перед всеми американцами.

«Тем не менее, я хотел бы возразить вам касательно одного пункта. Когда мы критикуем американского президента, это не антиамериканизм, а критика политики Белого дома», — подчеркнул журналист.

Ранее News.ru писал, что немецкое издание Spiegel принесло извинения за скандал с Клаасом Релотиусом. Его обвинили в выдумывании фактов. Материал о ситуации с журналистом носит заголовок «Говорить как есть» — эту фразу приписывают основателю журнала Рудольфу Аугштайну.

Репортёр из Германии фабриковал материалы, выдумывая факты для них. CNN признавал его журналистом года в ФРГ, также у него есть множество престижных премий.


#сша #германия #ПОСОЛ #журналисты #СМИ
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