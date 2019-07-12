https://static.news.ru/photo/0c517876-a497-11e9-863e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Послы стран G7 заявили, что не одобрили решение украинского лидера Владимира Зеленского распространить действие закона о люстрации на высших должностных лиц, которые занимали посты в период с 2014 по 2019 год, когда президентом был Пётр Порошенко.

Привлечение к ответственности виновных является верным шагом. По нашему убеждению, нынешняя ситуация на Украине несравнима с той, что имела место после революции достоинства, — говорится в заявлении послов, опубликованном в Twitter.

В 2014 году Порошенко подписал закон «Об очищении власти». В нём говорится, что люстрации подлежат все госслужащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты в период пребывания у власти президента Виктора Януковича.

Ранее Зеленский предложил законопроект по расширению границ закона о люстрации. Новый документ об отстранении от власти и ограничении в правах будет распространяться на экс-президентов, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Как писал News.ru, в Верховной раде зарегистрировали законопроект президента Украины Владимира Зеленского о люстрации. Документ определён как неотложный.