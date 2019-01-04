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Соратник серийного убийцы может выйти на свободу в США

Чарльз Мэнсон AP/ТАСС

Чарльз Мэнсон

в мире [ версия для печати ]

Комиссия по УДО в США рекомендует освободить Бобби Босолея — известного последователя серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Заключённый приговорён к пожизненному тюремному сроку.

Фигуранта осудили в 1969 году за расправу над музыкантом Гэри Хинменом. Вместе с Мэнсоном они пытали жертву в течение трёх дней, сообщает РИА Новости.

Ранее юристы 18 раз отказывали в освобождении Босолею. Новый губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом собирается наложить вето на вердикт комиссии в ближайшее время, как это делал его предшественник Джерри Браун.

Сам Чарльз Мэнсон скончался в тюрьме в 2017-м, отбывая пожизненное наказание. Преступнику было 83 года.

Ранее News.ru писал о казни маньяка в КНР спустя 30 лет после первого убийства. Гао Ченъюн орудовал в городе Байинь с 1988 по 2002 год. Его считают китайским «Джеком-потрошителем». На его счету минимум 11 загубленных жизней. Также он практиковал разбойные нападения, изнасилования и надругательства над трупами убитых. Самой младшей его жертве было восемь лет. Преступника задержали в 2016 году.


#сша #мэнсон
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