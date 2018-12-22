Последний участник Варшавского восстания умер в Израиле

https://news.ru/storage/news/9f11011f3ec0ab2438563ca67e5613ec/97965ddb-9d73-4137-95cf-1d634d04d1d8_850.jpg Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Последний участник Варшавского восстания Симха Ротем умер в возрасте 94 лет. Это один из последних членов Еврейской боевой организации, который принимал участие в оккупации Польши под псевдонимом «Казик».

Ротем участвовал в Варшавском восстании как солдат Народной армии, а после войны эмигрировал в Израиль. Варшавское восстание считается самым трагическим событием в истории страны во время Второй мировой войны, добавляет портал Onet.

Ранее News.ru сообщал, что УЕФА оштрафовал польский футбольный клуб «Легия» за баннер о Варшавском восстании. Сумма штрафа составила 35 тыс. евро. Помимо появления незаконного баннера, клуб наказали за блокировку выходов со стадиона.