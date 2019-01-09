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Посла Японии пригласили в МИД РФ из-за заявлений по Курилам

Alexandr Liskin/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В пресс-службе Министерства иностранных дел РФ сообщили, что посол Японии Тоёхиса Кодзуки был приглашён в российское ведомство после заявлений Токио по мирному договору.

В ведомстве отметили, что в Москве обратили внимание на высказывания японского руководства о «переходе территориальной принадлежности Курильских островов к Японии».

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий её урегулирования», — говорится в сообщении МИД РФ.

В МИДе подчеркнули, что позиция Москвы не изменилась по данному вопросу, а японские заявления искажают суть достигнутых договоренностей.

Как ранее писал News.ru, Япония намерена предложить России отказаться от взаимных требований на какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Соответствующее предложение может быть озвучено в ходе следующего раунда переговоров по заключению мирного договора между странами. Власти Токио склоняются к тому, чтобы выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, и не требовать их от России.


#курилы #мирныйдоговор #россия #ЯПОНИЯ #МИД #ПОСОЛ
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