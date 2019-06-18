https://static.news.ru/photo/1f7b5c1c-9193-11e9-9207-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Копыркин Фото: www.mid.ru

Российский посол в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД страны после встречи с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном, обвиняемым в свержении конституционного строя. Об этом сообщил глава парламентской комиссии по внешним связям республики Рубен Рубинян.

Сегодня после заседания комиссии, в рамках которого была обсуждена встреча посла РФ с Кочаряном, я переговорил с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Министр проинформировал меня, что на самом деле посол в этой связи в минувшую пятницу был вызван в МИД, где с ним состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении, — написал он в своём Facebook .

Встреча Копыркина и Кочаряна состоялась ещё 13 июня, она длилась более часа и прошла в формате тет-а-тет. 14 июня посла вызвали в МИД и предупредили о недопустимости подобных контактов, передаёт РИА Новости .

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении государственного строя Армении. Экс-президента обвиняют в разгоне массового митинга сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна в марте 2008 года. Тогда силовики применили огнестрельное оружие, в результате погибли 10 человек, около 200 получили ранения, однако никто из организаторов и исполнителей убийств так и не понёс наказания, писал News.ru.