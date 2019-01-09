Портреты главы Туркмении заменили на новые из-за седины

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Гурбангулы Бердымухамедов

Власти Туркменистана провели массовое обновление портретов президента республики. Это связано с небольшими изменениями имиджа Гурбангулы Бердымухамедова.

Летом прошлого года глава государства начал появляться на публике с сединой в волосах. Перемены в образе отразились на официальном портрете президента, на котором ранее он изображался с чёрными волосами. Власти республики обязали школы, больницы и другие бюджетные учреждения за свой счёт закупить новые портреты, которые стоят 5 манатов (около 95 рублей). Портреты прошлого образца начали продаваться со скидкой, по 4 маната, сообщает «Радио Азатлык».

Согласно закону, портреты с изображением Бердымухамедова должны висеть во всех госучреждениях и общественных местах. За их порчу в Туркменистане предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность.

Ранее News.ru писал о том, что в республике вступил в силу закон, полностью запрещающий продажу алкоголя в праздники.