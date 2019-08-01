Президенту России Владимиру Путину не удалось реализовать планы по уничтожению украинского государства. Об этом в
Подчёркиваю, что мы разрушили план Путина, как бы банально это ни звучало, уничтожить Украину, наказать нас за революцию достоинства. Мы сейчас другое государство, — подчеркнул экс-президент.
При этом Порошенко опроверг мысль о том, что его правление было поражением для Украины.
Как писал News.ru, ранее Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Политик заявил, что в первую очередь хотел бы остаться в живых. Кроме того, Порошенко надеется, что к этому времени успеет стать депутатом Европарламента и даже завершит срок полномочий.