https://static.news.ru/photo/1ee5382c-b4e8-11e9-9766-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенту России Владимиру Путину не удалось реализовать планы по уничтожению украинского государства. Об этом в Facebook написал бывший глава Незалежной Пётр Порошенко.

Подчёркиваю, что мы разрушили план Путина, как бы банально это ни звучало, уничтожить Украину, наказать нас за революцию достоинства. Мы сейчас другое государство, — подчеркнул экс-президент.

При этом Порошенко опроверг мысль о том, что его правление было поражением для Украины.

Как писал News.ru, ранее Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Политик заявил, что в первую очередь хотел бы остаться в живых. Кроме того, Порошенко надеется, что к этому времени успеет стать депутатом Европарламента и даже завершит срок полномочий.