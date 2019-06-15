https://static.news.ru/photo/36305fa6-8f00-11e9-84a1-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага.

Как написал на своей странице в Facebook бывший украинский лидер, в истории Севатостополя были победы, масштабные трагедии, а также героизма.

Однако мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора, — отметил Порошенко.

В своём сообщении экс-президент пообещал, что продолжит борьбу за передачу Крыма Украине. Порошенко также подчеркнул, что «Севастополь — это Украина».

News.ru ранее писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что страна вернёт Крым. Об этом он заявил 18 мая, когда отмечается День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.