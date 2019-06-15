Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага.
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Однако мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора, — отметил Порошенко.
В своём сообщении экс-президент пообещал, что продолжит борьбу за передачу Крыма Украине. Порошенко также подчеркнул, что «Севастополь — это Украина».
News.ru ранее писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что страна вернёт Крым. Об этом он заявил 18 мая, когда отмечается День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.
Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.