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Порошенко засекретил итоги военного положения на Украине

президент Украины Пётр Порошенко Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко поставил на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об итогах военного положения на Украине гриф «совершенно секретно».

Контролировать выполнение данного решения будет секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится на официальном сайте президента Украины.

После инцидента в Керченском проливе, в ходе которого три военных украинских корабля вторглись в исторические территориальные воды России и отказались подчиниться пограничникам, Порошенко ввёл режим военного положения на территории 10 областей страны сроком на 30 дней. Кроме того, въезд на территорию Украины мужчин, имеющих гражданство России, оказался под запретом.

Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты Украины от партии «УКРОП» Александр Шевченко заявил, что Пётр Порошенко использует административные ресурсы для подкупа избирателей. Он предложил всем политическим силам и общественным организациям объединиться для борьбы с фальсификациями нынешнего президента.


#украина #порошенко #военноеположение
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