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Порошенко «заплатил» за автокефалию конфетами

wikipedoa.org/CC BY 4.0 Пётр Порошенко и патриарх Константинополя Варфоломей Petro Poroshenko/Twitter.com/ Global Look Press

wikipedoa.org/CC BY 4.0 Пётр Порошенко и патриарх Константинополя Варфоломей

в мире [ версия для печати ]

Константинопольский патриарх Варфоломей признался, что президент Украины Пётр Порошенко заплатил за автокефалию для украинской церкви конфетами и шоколадом. Об этом священнослужитель рассказал детям, пришедшим колядовать в Фанар.

«Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко», - сказал Варфоломей и показал два целлофановых пакета с конфетами под аплодисменты собравшихся.

Он также подчеркнул, что Порошенко имеет шоколадную фабрику, отметив, что, как и президент США Дональд Трамп, украинский лидер является предпринимателем.

«С фабрики Порошенко мне прислали много таких пакетов, я их раздал», - приводит РИА Новости слова патриарха.

15 декабря после объединительного собора в Киеве президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Её предстоятелем стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Ранее News.ru писал о том, что Ватикан не признавал автокефальную церковь на Украине, заявили в дирекции службы печати Святого престола.


#петрпорошенко #упц #автокефалия #церковныйраскол
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