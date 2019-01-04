Порошенко задекларировал миллионы долларов в новом году

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Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко подал первую декларацию в новом году, в которой задекларировал 574 млн гривен (примерно 20$ млн).

Согласно документу, опубликованному в Едином госреестре деклараций страны, украинский лидер успел получить дивиденды от инвестиционного банка «Ротшильд» (19$ млн) и от фонда «Прайм Эссетс Капитал» (936$ тыс).

По некоторым данным, в прошлом году доходы главы страны увеличились в 12 раз по сравнению с 2017 годом и составили 7$ млн. При этом в преддверии новогодних праздников он задекларировал около 20$ млн.

Вступая на пост президента, глава государства пообещал отказаться от своих бизнес-активов, за исключением «5 канала», однако так и не сдержал слово. На критику со стороны журналистов он заявил, что с 2014 года его доходы снизились и его «жизнь не сахар».

Ранее News.ru писал, что Порошенко стал самым нежеланным из существующих кандидатов на пост президента. 51,9% опрошенных никогда не проголосовали бы за него.