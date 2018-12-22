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Порошенко высмеяли за юбилей «украинского гиганта» Ан-225

Президент Украины Пётр Порошенко twitter.com/poroshenko

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко был высмеян пользователями Сети за то, что он отметил в своём Twitter 30-летие «украинского гиганта» Ан-225. Лидер государства написал пафосное сообщение, назвав лайнер «великаном и обладателем абсолютного рекорда грузоподъёмности», а также похвалился, что самолёт известен в НАТО под именем «Казак».

Сообщение вызвало большую иронию пользователей, которые тут же напомнили главе страны, что вообще-то Ан-225 — достижение не украинского, а советского авиастроения. При этом некоторые предложили «декоммунизировать» самолёт, который был произведён в СССР.

Ан-225 был спроектирован и построен на Киевском механическом заводе в 80-х годах прошлого века, он действительно один из самых больших и грузоподъёмных самолётов в мире. Изначально конструкторы собирались построить две машины, но удалось создать только одну. Сейчас самолёт находится в лётном состоянии и эксплуатируется Украиной. Вторая машина так и не была достроена, так что, отмечают пользователи, хвалиться тут особо нечем.

Ранее News.ru сообщал, что наследник советского авиастроения Ан-225 «Мрия» («Мечта») продолжает использоваться Украиной для грузоперевозок по всему миру. США имеют большой парк транспортной авиации, но для доставки тяжёлых грузов привлекают «тучного ангела милосердия».


#украина #порошенко
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