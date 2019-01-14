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Порошенко высмеяли в Сети за «томос-тур» по Украине

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за предвыборный «томос-тур» по городам страны.

Ранее на улицах украинских городов появились билборды, которые рекламируют томос для Украины с изображением Порошенко и главы новой церкви Епифания.

«Не упустите, гастроли в Украине уже в январе! Томос Андерс и Петер болен», — написал политолог Игорь Тенетко на своей странице в Facebook.

Пользователи Сети также посоветовали президенту запустить слух о «чудесных исцелениях», чтобы добавить себе популярности среди избирателей. Шуточный комментарий автор снабдил фотографией, на которой Порошенко благословляет людей.

Кроме того, Порошенко в шутку назвали «Петром Томосоносным», отметив, что проблемы США со строительством стены на границе с Мексикой и сборка первой пассажирской ракеты Starship на площадке SpaceX — это ничто, по сравнению с томосом на Украине.

Ранее News.ru писал о том, что 9 января томос для Украины был подписан всеми членами Константинопольского синода в Стамбуле. На следующий день документ был возращён на Украину. А позже Пётр Порошенко привёз томос об автокефалии украинской новой церкви в Винницу.


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