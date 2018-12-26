Порошенко: выборы гарантированно пройдут 31 марта

https://news.ru/storage/news/4672e3eb60355439fe3b55b1f151db2d/81c365f5-b7df-48c0-98b3-bf99890fbdd1_850.jpg Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что выборы президента гарантированно пройдут 31 марта 2019 года.

«Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, я это подчеркиваю», — заявил Порошенко.

Украинский лидер также подчеркнул, что военное положение не смогло бы сказаться на проведении президентских выборов. Данное заявление было сделано на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ о введении военного положения в 10 областях страны после того, как корабли Украины незаконно пересекли границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Власти Украины с 30 ноября ввели военное положение в нескольких областях Украины вдоль границы с Россией.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в стране. Режим действовал в 10 украинских областях. Украинский лидер заявил, что не намерен продлевать военное положение.