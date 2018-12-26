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Порошенко: выборы гарантированно пройдут 31 марта

Президент Украины Пётр Порошенко Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что выборы президента гарантированно пройдут 31 марта 2019 года.

«Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, я это подчеркиваю», — заявил Порошенко.

Украинский лидер также подчеркнул, что военное положение не смогло бы сказаться на проведении президентских выборов. Данное заявление было сделано на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ о введении военного положения в 10 областях страны после того, как корабли Украины незаконно пересекли границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Власти Украины с 30 ноября ввели военное положение в нескольких областях Украины вдоль границы с Россией.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в стране. Режим действовал в 10 украинских областях. Украинский лидер заявил, что не намерен продлевать военное положение. 


#украина #выборы #ПРЕЗИДЕНТ #петрпорошенко
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