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Порошенко возглавил антирейтинг президентских выборов

Пётр Порошенко twitter.com/Petro Poroshenko/Global Look Press

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко стал самым нежеланным из существующих кандидатов на пост главы государства. 51,9% опрошенных никогда не проголосовали бы за него.

Второе место в антирейтинге у Юлии Тимошенко, сообщает центр «Социальный мониторинг». За неё в любом случае не отдадут свои голоса 28,9% респондентов.

Если бы выборы проходили на следующей неделе, действующий лидер также получил бы наименьшее количество голосов — 7,7% (10,7% от числа тех, кто точно будет голосовать и уже определился).

В этом случае максимальную поддержку избирателей получила бы Юлия Тимошенко с 13,4% (18,6%) голосов. За ней идёт Владимир Зеленский — у него 10,8% (15%). После в списке числится Юрий Бойко — 8,5% (11,8%), а потом Анатолий Гриценко — 8,1% (11,2%).

Социологи проводили исследование с 16 по 22 декабря среди 2045 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ранее, как сообщал News.ru, украинский Центризбирком объявил о закрытии всех избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Граждане Украины теперь могут голосовать лишь на территории своих посольств в Грузии, Казахстане и Финляндии.


#украина #РЕЙТИНГ #порошенко
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