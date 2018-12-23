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Порошенко подписал закон о статусе ветеранов УПА

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко подписал поправки в закон «О статусе ветеранов войны». Изменения предполагают усиление социальной защиты участников украинских националистических организаций, в том числе ОУН и УПА (запрещены в РФ).

Согласно проекту закона, по состоянию на 23 мая 2018 года численность лиц, которые были в составе ОУН и УПА, равна 1201 человеку. После вступления документа в силу указанные граждане будут иметь такие же государственные гарантии, как и участники боевых действий, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что во Львовской области депутаты решили объявить 2019-й Годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов. Парламентарии приняли данное решение в связи с празднованием 110-летия со дня рождения лидера украинского националистического движения и 90-й годовщины I Конгресса украинских националистов.


#украина #закон #порошенко #ветераны
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