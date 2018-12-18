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Порошенко: верующие выберут между Россией и Украиной

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Верующие должны сделать выбор не между двумя церквями, а между Россией и Украиной, считает Пётр Порошенко. Это, по мнению украинского лидера, должно являться сознательным решением для каждого гражданина.

«Мы идём ко всем украинцам с любовью, с открытым сердцем, потому что наша цель — это единство и объединение. Мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придёт», — сказал глава страны.

Он добавил, что на украинцев не будет оказано давления: если кто-то захочет остаться в канонической УПЦ, которая сохраняет единство с Московским патриархатом, это будет их выбор, передаёт «Униан».

15 декабря, после так называемого «объединительного собора» в Киеве, Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Её предстоятелем стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), писал News.ru. Торжественная церемония вручения томоса (указа константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии) состоится 6 января в Стамбуле.


#рпц #церковь #порошенко #упц #церковныйраскол
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