Порошенко: верующие выберут между Россией и Украиной

https://news.ru/storage/news/730f69236c31e25361ce9f9d4decd323/779f70a9-ec23-436b-8c1d-1cf8a45e7d28_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верующие должны сделать выбор не между двумя церквями, а между Россией и Украиной, считает Пётр Порошенко. Это, по мнению украинского лидера, должно являться сознательным решением для каждого гражданина.

«Мы идём ко всем украинцам с любовью, с открытым сердцем, потому что наша цель — это единство и объединение. Мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придёт», — сказал глава страны.

Он добавил, что на украинцев не будет оказано давления: если кто-то захочет остаться в канонической УПЦ, которая сохраняет единство с Московским патриархатом, это будет их выбор, передаёт «Униан».

15 декабря, после так называемого «объединительного собора» в Киеве, Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Её предстоятелем стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), писал News.ru. Торжественная церемония вручения томоса (указа константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии) состоится 6 января в Стамбуле.