https://static.news.ru/photo/2197732c-b8c2-11e9-b5e9-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, покинувший страну вместе с семьёй в конце июля, вернулся в Киев.

Как пишет портал «Страна.ua», самолёт Порошенко вылетел вечером из Дубая и приземлился в аэропорту Жуляны в среду, 7 августа, в 02:30 мск. Источник в Госпогранслужбе сообщил изданию о том, что борт политика после остановки в ОАЭ исчез с радаров. Он предположил, что лайнер находился на Мальдивских островах.

Ранее сообщалось, что 28 июля Пётр Порошенко, его сын Алексей с женой, а также внучка вылетели чартером из Киева в Стамбул. Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания. До этого страну покинули жена политика и его дочери Евгения, Александра, а также сын Михаил.

После отъезда всей семьи экс-президента появились слухи о том, что он сбежал из страны, испугавшись уголовного преследования.

Как писал News.ru, новогодние каникулы в прошлом году Порошенко со своей семьёй провёл на Мальдивских островах и потратил $500 тысяч. Украинские СМИ утверждали, что политик был под именем Mr. Petro Incognito.

После его отпуска Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело по факту возможного незаконного пересечения границы Петром Порошенко по поддельным документам. Он отверг все обвинения и заявил, что летал в отпуск под своей настоящей фамилией.