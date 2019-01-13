Порошенко усомнился в каноничности РПЦ

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Президент Украины Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко во время поездки в Винницу подверг сомнению каноничность Русской православной церкви.

«И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они (РПЦ) покажут томос», — цитирует РИА Новости Порошенко.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Пётр Порошенко привёз томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Винницу. Правительственная делегация прибыла в Спасо-Преображенский кафедральный собор на литургию, которую возглавил митрополит Епифаний. На литургии также присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и депутат Верховной рады Алексей Порошенко.