Порошенко усомнился в каноничности РПЦ

Президент Украины Пётр Порошенко во время поездки в Винницу подверг сомнению каноничность Русской православной церкви.
«И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они (РПЦ) покажут томос», — цитирует РИА Новости Порошенко.
Ранее News.ru писал, что президент Украины Пётр Порошенко привёз томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Винницу. Правительственная делегация прибыла в Спасо-Преображенский кафедральный собор на литургию, которую возглавил митрополит Епифаний. На литургии также присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и депутат Верховной рады Алексей Порошенко.