USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,630.17 $
МОСКВА-6°C19:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Порошенко усомнился в каноничности РПЦ

Президент Украины Пётр Порошенко Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко во время поездки в Винницу подверг сомнению каноничность Русской православной церкви.

«И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они (РПЦ) покажут томос», — цитирует РИА Новости Порошенко.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Пётр Порошенко привёз томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Винницу. Правительственная делегация прибыла в Спасо-Преображенский кафедральный собор на литургию, которую возглавил митрополит Епифаний. На литургии также присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и депутат Верховной рады Алексей Порошенко.


#рпц #петрпорошенко
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 15:01, 13 января 2019
На Украине появилась реклама «томос-тура» Порошенко
в мире 19:41, 11 января 2019
Мураев раскритиковал Порошенко за «томос-тур»
в мире 18:51, 11 января 2019
Зурабишвили объяснила отказ поздравить Украину с томосом
Лента новостей
происшествия 19:24
Более десяти человек погибли в ДТП в Уганде
общество 19:17
Спасатели предупреждают о лавинах в Сочи
в мире 19:16
Трамп: стена поможет снизить уровень преступности
спорт 19:16
Шипулин признал гениальность победивших на КМ россиян
в мире 19:14
Американцы винят Трампа в шатдауне
Другие новости
в мире 19:16
Трамп: стена поможет снизить уровень преступности
в мире 19:14
Американцы винят Трампа в шатдауне
в мире 19:14
США готовы к сухопутному вторжению в Иран
Пентагон уличили в разработке сценариев ответа Тегерану
в мире 18:33
Трамп всё ещё ждёт демократов в Белом доме
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top