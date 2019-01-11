Порошенко: Украина вышла из зоны риска

https://news.ru/storage/news/3a4eafc0d29121653363f48bff7cd449/69e35e85-2b41-4ec0-8bc2-5cc9ddde37f6_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что стране удалось выйти из «зоны риска». Однако у неё осталось ещё много нерешённых проблем.

«Но нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Самое тяжёлое у нас точно позади. Двигаемся вперёд», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Ще чотири роки тому Україна була за півкроку від дефолту і за крок від національної катастрофи. Але нам вдалося спільними зусиллями забезпечити макрофінансову стабілізацію і вихід України із зони ризику. Найважче у нас точно позаду. Рухаємось вперед!#ЕкономічнеЗростання pic.twitter.com/STrcMi5Bw0 — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 января 2019 г.

В марте 2019 года на Украине состоятся выборы. В настоящее время Порошенко занимает третье место в президентском рейтинге, напоминает New Inform.

Как ранее писал News.ru, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов назвал уменьшение пенсий на Украине результатом того, что Украина послушно следует рецепту Международного валютного фонда, который все эти изменения в пенсионной системе продиктовал.