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Порошенко: Украина вышла из зоны риска

Пётр Порошенко Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что стране удалось выйти из «зоны риска». Однако у неё осталось ещё много нерешённых проблем.

«Но нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Самое тяжёлое у нас точно позади. Двигаемся вперёд», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

В марте 2019 года на Украине состоятся выборы. В настоящее время Порошенко занимает третье место в президентском рейтинге, напоминает New Inform.

Как ранее писал News.ru, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов назвал уменьшение пенсий на Украине результатом того, что Украина послушно следует рецепту Международного валютного фонда, который все эти изменения в пенсионной системе продиктовал.


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