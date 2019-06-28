https://static.news.ru/photo/807704a4-7b3f-11e9-baa2-fa163e074e61_1024.jpg Бывший президент Украины Пётр Порошенко Фото: poroshenko.petro/ vk.com/ Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко предложил новому главе государства Владимиру Зеленскому свою помощь, авторитет и связи.

Он пояснил, что Украину пытаются оттеснить на «обочину мировой политики», и только ему удастся предотвратить это.

Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа «Ничего об Украине — без Украины, — заявил Порошенко в эфире телеканала «Украина».

Он посетовал, что с приходом новой власти ситуация резко изменилась, поэтому в этот раз с Киевом никто из мировых лидеров не контактировал по вопросам переговоров с Россией на полях саммита «Большой двадцатки».

Готов предложить ещё раз свою поддержку. Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии — мы всегда готовы, — обратился Порошенко к команде Зеленского.

Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке. Он выразил удивление тем, что перед началом переговоров об этом не сообщили Киеву.