Порошенко обозначил приоритеты Украины

https://news.ru/storage/news/6ee07d157a55ca9102b21f3eabea4039/11146bb5-8c94-4411-917d-6c072c6df705_850.jpg Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко наметил основные направления в развитии торговли с Евросоюзом. В частности, Киев надеется адаптировать законодательство к европейскому в области санитарных и фитосанитарных мер, а также в таможенной сфере.

Порошенко уточнил, что речь идёт о заключении соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. По его словам, уже третий год успешно идёт процесс полномасштабной экономической интеграции Украины в общий европейский рынок.

Политик отметил возросший украинский экспорт, в том числе товаров с добавленной стоимостью. О каких товарах идёт речь, Порошенко не уточнил, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что пользователи соцсетей высмеяли новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко. По мнению юзеров, многие описанные главой государства достижения — профанация.