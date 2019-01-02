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Порошенко обозначил приоритеты Украины

Пётр Порошенко Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко наметил основные направления в развитии торговли с Евросоюзом. В частности, Киев надеется адаптировать законодательство к европейскому в области санитарных и фитосанитарных мер, а также в таможенной сфере.

Порошенко уточнил, что речь идёт о заключении соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. По его словам, уже третий год успешно идёт процесс полномасштабной экономической интеграции Украины в общий европейский рынок.

Политик отметил возросший украинский экспорт, в том числе товаров с добавленной стоимостью. О каких товарах идёт речь, Порошенко не уточнил, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что пользователи соцсетей высмеяли новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко. По мнению юзеров, многие описанные главой государства достижения — профанация.


#украина #порошенко #евросоюз
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