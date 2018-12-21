Порошенко: Украина готова к удару российского агрессора

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Президент Украины Пётр Порошенко

Опасность российской агрессии сохраняется, но украинские власти уже нарастили возможности для защиты территориальной целостности государства, заявил президент страны Пётр Порошенко. Он также отметил, что удалось добиться и международной солидарности в виде решения о новых санкциях против России.

Украинский лидер указал на наличие доказательств резкого наращивания военной группировки вдоль российско-украинской границы и на территории Азово-Черноморского бассейна. Однако заверил, что страна готова дать отпор.

«В случае широкомасштабной агрессии будет сильно увеличена цена, которую Россия заплатит за эти абсолютно авантюрные и безответственные действия», — цитирует «Интерфакс-Украина» выступление Порошенко на церемонии передачи техники государственным концерном «Укроборонпром» вооружённым силам (ВСУ).

Он отметил, что «на основных направлениях возможного удара российского агрессора» рубежи надёжно закрыты. Этого, уверен глава государства, удалось достичь «благодаря эффективным и быстрым действиям» руководства страны, ВСУ, Совета национальной безопасности и обороны и Верховной рады.

Ранее, как сообщал News.ru, украинские депутаты подготовили проект обращения к президенту страны с просьбой объявить войну РФ. А в Кремле тем временем заявили, что Порошенко пойдёт на дальнейшее обострение отношений с Москвой, чтобы в преддверии выборов заработать политические очки.