Лицо Порошенко на подписании томоса стало интернет-мемом

https://news.ru/storage/news/8e76e1a267d6dadaee75960b2e5d6a78/d312ab29-54a7-460f-8f6c-7f0308928394_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко

Выражение лица украинского президента Петра Порошенко во время церемонии подписания томоса (указа) об автокефалии Украинской церкви стало причиной шуток в Интернете. Фотография стала основой для коллажей и ироничных подписей. Их волна в Сети, похоже, только начинается.

Оригинальный снимок был сделан корреспондентом BBC-Украина Виталием Червоненко. В кадре Порошенко вполоборота смотрит на камеру, в то время как на заднем фоне идёт служба в храме Святого Георгия в Стамбуле.

Вскоре в Facebook один из пользователей назвал это фотографией дня. И не ошибся. Одними из первых ироничный комментарий сделали сами журналисты. «Твоё лицо, когда подписывают томос», — написали они.

Дальше подключились и интернет-пользователи. Они нашли сходство между этим снимком и фотографией улыбающейся девочки, запечатлённой на фоне горящего дома.

А некоторые опубликовали картинку, на которой Порошенко изображён на фоне взрывающегося Кремля.

Ещё один пользователь Интернета увидел сходство Петра Порошенко с водителем маршрутки. «Передаём за проезд!» — написал он.

Некоторые отнеслись к снимку с более многогранной иронией. Они усмотрели в выражении лица украинского президента некую иронию. По их мнению, он взглядом как бы интересуется, а есть ли томос у Русской православной церкви.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Украинской церкви. Свиток будет передан предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления. Впервые его публично продемонстрируют в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после рождественской литургии.