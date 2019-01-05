Порошенко связал автокефалию Украины с «божьей волей»

https://news.ru/storage/news/55e72ca5db3bad33f70b13553b28ab17/c5334844-8c62-4f75-8ab6-418215f84685_850.jpg president.gov.ua

Пётр Порошенко

Подписание томоса об автокефалии новой церкви Украины — это большой день, который навсегда войдёт в историю, уверен украинский президент Пётр Порошенко.

«Слава Богу! Без Божьей воли невозможно было бы это событие — подписание томоса для Украины. Благодарю его всесвятейшество Варфоломея за веру, любовь к Украине и нашему народу, мужество начать процесс предоставления автокефалии Православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни», — сказал глава государства, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что украинская сторона «с нетерпением» ждёт патриарха в гости.

Как писал News.ru, ранее 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Перед церемонией состоялся молебен, в котором приняли участие глава новой церкви митрополит Епифаний и константинопольские священники. Также там присутствовали Пётр Порошенко с супругой, экс-глава Украины Виктор Ющенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие политики.