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Порошенко связал автокефалию Украины с «божьей волей»

Пётр Порошенко president.gov.ua

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Подписание томоса об автокефалии новой церкви Украины — это большой день, который навсегда войдёт в историю, уверен украинский президент Пётр Порошенко.

«Слава Богу! Без Божьей воли невозможно было бы это событие — подписание томоса для Украины. Благодарю его всесвятейшество Варфоломея за веру, любовь к Украине и нашему народу, мужество начать процесс предоставления автокефалии Православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни», — сказал глава государства, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что украинская сторона «с нетерпением» ждёт патриарха в гости.

Как писал News.ru, ранее 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Перед церемонией состоялся молебен, в котором приняли участие глава новой церкви митрополит Епифаний и константинопольские священники. Также там присутствовали Пётр Порошенко с супругой, экс-глава Украины Виктор Ющенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие политики.


#украина #церковь #порошенко
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