https://static.news.ru/photo/057dc6b8-abf8-11e9-8605-fa163e074e61_660.jpg "Экс-президент Украины Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко стал фигурантом ещё одного уголовного дела из-за отдыха на Мальдивах в 2018 году по поддельным документам. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.

Вероятно бывший президент Украины Порошенко П. А. осуществил подделку документов и использовал поддельные документы с целью незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины, — говорится в документе, представленном Государственным бюро расследований.

По словам Портнова, ведомство зарегистрировало уголовное производство сразу по трём статьям Уголовного кодекса Украины.

С 1 по 8 января 2018 года Порошенко якобы отдыхал на Мальдивских островах под именем Mr. Petro Incognito. Отдых ему обошёлся в $500 тысяч. При этом сам бывший украинский лидер все обвинения отверг и заявил, что летал в отпуск под своей настоящей фамилией, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Порошенко внезапно отказался от государственной охраны и вместе с семьёй выехал с территории Украины. По некоторым данным, он направился в Объединённые Арабские Эмираты, тогда как его супруга вылетела в Германию. Чтобы покинуть страну, семье политика пришлось воспользоваться двумя самолётами.