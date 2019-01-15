Порошенко собрался в Израиль

Президент Украины Пётр Порошенко собирается посетить Израиль для подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.
Визит запланирован на 21 января 2019 года, пишет УНИАН. Заключение договора обсуждается Иерусалимом и Киевом с 2015 года.
Итоговое решение несколько раз переносилось — сначала Порошенко обещал подписать документ в 2016-м, но переговоры возобновились только в ноябре 2018-го. Сейчас стороны практически завершили техническую подготовку встречи двух лидеров.
Ранее News.ru публиковал мнение вице-спикера Верховной рады Украины Оксаны Сыроед по поводу «томос-тура» главы государства. Политик считает, что Порошенко использует автокефалию в качестве предвыборного оружия.