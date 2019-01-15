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Порошенко собрался в Израиль

Президент Украины Пётр Порошенко Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко собирается посетить Израиль для подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

Визит запланирован на 21 января 2019 года, пишет УНИАН. Заключение договора обсуждается Иерусалимом и Киевом с 2015 года.

Итоговое решение несколько раз переносилось — сначала Порошенко обещал подписать документ в 2016-м, но переговоры возобновились только в ноябре 2018-го. Сейчас стороны практически завершили техническую подготовку встречи двух лидеров.

Ранее News.ru публиковал мнение вице-спикера Верховной рады Украины Оксаны Сыроед по поводу «томос-тура» главы государства. Политик считает, что Порошенко использует автокефалию в качестве предвыборного оружия.


#украина #израиль #порошенко
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